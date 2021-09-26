Осасуна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Мальорки
В рамках недільної програми 7-го туру іспанської Прімери Мальорка вдома поступилась Осасуні. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 7-й, тур
Мальорка – Осасуна – 2:3
Голи: Родрігес, 12, Ніньйо, 45+5 – Коте, 9, Перес, 58, Кальво, 89
Райо Вальєкано – Кадіс – початок о 19:30
Реал Сосьєдад – Ельче – початок о 19:30
Бетіс – Хетафе – початок о 22:00
Мальорка у рідних стінах приймала Осасуну. Вже на 9-й хвилині памплонці вирвались уперед – відзначився Коте. Господарі не забарились із відповіддю, і вже за кілька хвилин рахунок зрівняв Родрігес. Далі гра продовжувалась на рівних, поки на останній хвилині компенсованого часу "острів'яни" знову не повели у рахунку – гол у роздягальню забив Ніньйо.
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Невдовзі після перерви гості знову відновили рівновагу завдяки голу Переса. До останніх хвилин матчу обидві команди відчайдушно намагались забити, і вже на останніх хвилинах основного часу це вдалось Кальво. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Осасуни – 2:3.