Чемпіонат Іспанії 2021/22, 7-й, тур

Мальорка – Осасуна – 2:3

Голи: Родрігес, 12, Ніньйо, 45+5 – Коте, 9, Перес, 58, Кальво, 89

Райо Вальєкано – Кадіс – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Ельче – початок о 19:30

Бетіс – Хетафе – початок о 22:00

Мальорка у рідних стінах приймала Осасуну. Вже на 9-й хвилині памплонці вирвались уперед – відзначився Коте. Господарі не забарились із відповіддю, і вже за кілька хвилин рахунок зрівняв Родрігес. Далі гра продовжувалась на рівних, поки на останній хвилині компенсованого часу "острів'яни" знову не повели у рахунку – гол у роздягальню забив Ніньйо.

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Невдовзі після перерви гості знову відновили рівновагу завдяки голу Переса. До останніх хвилин матчу обидві команди відчайдушно намагались забити, і вже на останніх хвилинах основного часу це вдалось Кальво. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Осасуни – 2:3.

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