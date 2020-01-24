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Осасуна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Леванте

24 січня 23:54 16 Читать на русском
Осасуна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Леванте
Осасуна – Леванте – 2:0

Прем'єрний матч 21-го туру чемпіонату Іспанії завершився поразкою Леванте у Памплоні.

81’ Рубен Гарсія
84’ Іньїго Перес Сото
 
81’ Рубен Гарсія
84’ Іньїго Перес Сото

Загалом, матч виявився не дуже цікавим для нейтрального глядача. У перші 80 хвилин вболівальники не побачили особливо небезпечних моментів, однак варто зазначити, що Осасуна була значно активнішою – 15:4 за ударами, 4:0 за влучаннями у площину. Леванте явно готовий був задовільнитись нічиєю, під кінець зустрічі почавши знімати форвардів.

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Втім, агресія памплонців таки вилилася у цілком справедливі голи. Перший привід Кампанья, який на 80-й хвилині сфолив у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Рубен Гарсія впевнено його реалізував. Ще через три хвилини господарі добили"жаб": позиційна атака через правий фланг завершилась вриванням на край штрафного та передачею в район 11-метрової позначки, звідки Іньїго Перес встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:0.

Таким чином, Осасуна набрала 28 очок, піднявшись на десяту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Леванте, маючи в активі лише 26 залікових балів, опустився на тринадцяту позицію.

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Осасуна - Леванте Леванте Леванте Осасуна Осасуна Іспанія
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