Осасуна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Леванте

Прем'єрний матч 21-го туру чемпіонату Іспанії завершився поразкою Леванте у Памплоні.

Загалом, матч виявився не дуже цікавим для нейтрального глядача. У перші 80 хвилин вболівальники не побачили особливо небезпечних моментів, однак варто зазначити, що Осасуна була значно активнішою – 15:4 за ударами, 4:0 за влучаннями у площину. Леванте явно готовий був задовільнитись нічиєю, під кінець зустрічі почавши знімати форвардів.

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Втім, агресія памплонців таки вилилася у цілком справедливі голи. Перший привід Кампанья, який на 80-й хвилині сфолив у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Рубен Гарсія впевнено його реалізував. Ще через три хвилини господарі добили"жаб": позиційна атака через правий фланг завершилась вриванням на край штрафного та передачею в район 11-метрової позначки, звідки Іньїго Перес встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:0.

Таким чином, Осасуна набрала 28 очок, піднявшись на десяту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Леванте, маючи в активі лише 26 залікових балів, опустився на тринадцяту позицію.

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