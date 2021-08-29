В рамках 3-го туру іспанської Прімери було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 3-й тур

Кадіс – Осасуна – 2:3

Голи: Алекс, 16, 66 (пен) – Гарсія, 60 (пен), Торрес, 90+1 (пен), Гарсія Д., 90+5,

Райо Вальєкано – Гранада – 4:0

Голи: Гарсія, 3, Трехо, 26 (пен), Нтеко, 43, Комесанья, 58

Атлетіко – Вільяреал – початок о 23:00

Кадіс у рідних стінах приймав Осасуну. Вже на 16-й хвилині господарі вирвались уперед – Алекс отримав майстерну діагональ від Сальві й вийшов віч-на-віч із голкіпером, якого легко переграв. Памплонці відчайдушно намагались відігратись, але до перерви завдали лише один удар у площину воріт.

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На 60-й хвилині гості заробили одинадцятиметровий. Цей шанс не змарнував Гарсія, який точним ударом зрівняв рахунок. Однак, вже на 66-й рефері призначив ще один пенальті, цього разу у ворота Осасуни – його впевнено реалізував Алекс, який записав до свого активу дубль. До кінця матчу памплонці відчайдушно намагались зрівняти рахунок і у компенсований час рефері призначив третій пенальті – Торрес не схибив та відновив рівновагу. Натхненні гості пішли уперед, і вже на останній хвилині матчу Гарсія зумів покласти ще один та приніс своїй команді вольову перемогу.

Гранада завітала у гості до Райо Вальєкано. Господарям вдалось забити швидкий гол – вже на 3-й хвилині відзначився Гарсія. У середині тайму рефері призначив одинадцятиметровий у ворота гранадців. Його без особливих проблем реалізував Трехо. Здавалось, що зараз гості мають прокинутись, але ні – під завісу тайму Нтеко зробив рахунок розгромним.

Після перерви ситуація на полі не змінилась. Господарі продовжували володіти м'ячем та раз за разом атакували. На 58-й хвилині Коменсанья поклав ще один – 4:0. Цей гол став останнім у матчі, і фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Райо Вальєкано.

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