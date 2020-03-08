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Осасуна мінімально переграла Еспаньйол: 27-й тур Ла Ліги, неділя

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Осасуна мінімально переграла Еспаньйол: 27-й тур Ла Ліги, неділя
Осасуна – Еспаньйол – 1:0 / Фото із відкритого джерела

Еспаньйол на виїзді мінімально поступився Осасуні. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 27-тур

Осасуна – Еспаньйол – 1:0

Голи: Торрес, 51 (пенальті)

Вилучення: (Е) Д. Лопес, 83 (друга жовта)

Вальядолід – Атлетік – початок о 15:00

Леванте – Гранада – початок о 17:00

Вільяреал – Леганес – початок о 19:30

Бетіс – Реал Мадрид – початок о 22:00

Осасуна, яка перебуває у середині турнірної таблиці приймала у себе аутсайдера першості – Еспаньйол. У першому таймі суперники обмінялись низкою ударів, проте жодного цікавого момента глядачі не побачили.

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У другому таймі темп гри пришвидшився. Активніше явно виглядали господарі. На 51-й Санчес зіграв рукою у штрафному майданчику, за що рефері приначив одинадцятиметровий. Його реалізував Роберто Торрес, обдуривши голкіпера замахом і пробивши точно по центру воріт. Це додало памплонцям сил, а на 83-й "папуги" ще й залишились у меншості. Проте ще раз вразити ворота суперника господарям так і не вдалось. Завдяки цій перемозі Осасуна з 31-м пунктом піднялась на 11-у сходинку чемпіонату, натомість Еспаньйол так і залишився на 20-й із 20-ма очками.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

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