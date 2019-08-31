Осасуна розписала бойову нічию з Барселоною та обійшла каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги

В рамках 3-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна здобула дуже впевнену нічию у матчі проти Барселони (2:2).

Осасуна розпочала з місця в кар'єр, шокувавши Барселону красивим голом вже на 7-й хвилині зустрічі. Брандон класно накрутив захисників на правому фланзі атаки господарів та виконав прекрасну подачу на дальню стійку, звідки абсолютно вільний Торрес потужно пробив з лету – 1:0!

Каталонці розгубилися, що вилилось у повну відсутність гостроти біля воріт Осасуни протягом всього першого тайму. Памплонці впевнено тримали чемпіона на дистанції, дозволивши завдати по власних воротах два дуже неточних удари, а також впевнено садили суперника на жовті картки. Крім того, вони не полишали спроб подвоїти свою перевагу – втім, нічого цікавішого за дальній постріл вище воріт у виконанні Торреса створити не вдалося. Перший тайм завершився абсолютно заслуженою перемогою Осасуни.

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По перерві Ернесто Вальверде зняв з гри Семеду та випустив 16-річного бісаунця Фаті. Рішення було далеко не найбільш очевидним, однак Барселона все одно захопила ініціативу, як слід притиснувши суперника. Після кількох непоганих підходів до штрафного каталонці цілком справделиво зрівняли рахунок – це Фаті ударом головою в дальній кут замкнув подачу Переса, ставши наймолодшим автором голу Барселони в Ла Лізі.

Втім, Осасуна не відсиджувалася в обороні, намагаючись контратакувати при найменшій же нагоді. Так на 58-й та 62-й хвилинах з дальньої дистанції стріляв Брандон – перший удар вийшов неточним, а от другий тер Штеген у неймовірному стрибку парирував. Втім, Барселона все одно тиснула: особливо виділявся Перес, який класно пробивав у дотик на 60-й, а на 63-й з лівого краю стріляв Фаті – обидва рази надійно зіграв голкіпер господарів. Зрештою, на 64-й сталося те, що мало статися: Артур, який вийшов на заміну, прийняв передачу Переса, хитнув захисника у штрафному та пробив у дальній кут – 1:2!

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Здавалося, що тепер Барселона остаточно доб'є суперника, але в наступні 15 хвилин важко згадати щось цікаве з боку гостей. У Осасуни ж були класні дальні постріли у виконанні Торреса та Вільяра на 76-й та 80-й хвилинах – останній виглядав особливо красиво, але тер Штеген витягнувся в струнку й парирував. В кінці кінців, каталонці були покарані за свою пасивність на 81-й, коли Піке рукою заблокував простріл з правого краю штрафного. Арбітр призначив пенальті, а Торрес впевнено його реалізував – 2:2!

В ендшпілі поєдинку Осасуна доволі непогано відбивалася й навіть класно тікала у контратаки, але Барселона мала шанс вирвати перемогу. На 88-й хвилині його змарнував один з найкращих футболістів "блаугранас" у грі – це Перес вийшов віч-на-віч, але не зміг переграти голкіпера.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Завдяки цьому результату Осасуна набрала 5 очок і обійшла Барселону в турнірній таблиці!

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