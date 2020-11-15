"Думаю, початок вийшов трохи сумбурним, ми трохи поспішали. Потім моментами дуже навіть добре грали, виходили з-під пресингу, були непогані атаки. Напевне, в останній третині трохи не вистачало холоднокровності, трохи поспішали. А в цілому моментами дуже навіть було непогано.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів

Забитий гол України? Думаю, в тому моменті я сам повинен був вирішувати, але так вийшло, що був сумбур, вдалося віддати пас Яремчуку, він забив. Голи і паси нічого не варті, якщо команда не виграє, тому осад залишився.

Налаштування на Швейцарію? Звичайно, після таких матчів втомлюєшся більше, ніж зазвичай. Думаю, буде час відновитися повністю. Постараємося це зробити в найкоротші терміни. Не думаю, що у нас буде завдання їхати за нічиєю і просто відбитися. Думаю, будемо грати тільки на перемогу", – сказав Зубков в ефірі Футбол 1.

Зауважимо, після 5-ти турів Україна розташувалась на третій сходинці у групі А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

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