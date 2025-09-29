"Відчуваю гордість, і я думаю, що перемога повністю заслужена. Те, як ми грали, боролися, які шанси створювали, – ми заслуговували на перемогу. Ми домоглися її в драматичному стилі, але перемога заслужена.

Ньюкасл – Арсенал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ось як відбувається підйом на інший рівень. Проходячи через такі моменти і витягуючи уроки. Це була прекрасна можливість показати самим собі, хто ми такі, тому що це приголомшливий суперник, проти нього дуже складно грати. Рівень стабільності і майстерності, який ми показали сьогодні, був найвищим.

Нам довелося кинути в бій все, що у нас було. Думаю, Поуп провів виняткову гру. Слід віддати йому належне, але ми вірили і, я вважаю, повністю заслужили цю перемогу", – цитує Артету ВВС.

Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце