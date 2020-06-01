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Калітвінцев пригадав, як Лобановський допомагав йому на початку тренерської кар'єри

16:10 63 Читать на русском
Калітвінцев пригадав, як Лобановський допомагав йому на початку тренерської кар'єри
Юрій Калітвінцев / фото з відкритих джерел

Колишній тренер збірної України Юрій Калітвінцев пригадав, як конспектував тренування Лобановського та як легендарний наставник вплинув на його тренерську кар'єру.

Чи маю конспекти Лобановського? Звичайно. Не конспекти, а мої записи. Чим цінні мої записи: один тренер сказав, щоб я робив помітки про стан. І я робив помітки, питаючи у хлопців. Вони кажуть "важко сьогодні", і я ще свої відчуття дописував "ноги важкі". Якщо я з 18 років конспектував всіх тренерів, то напевно ж і Лобановського конспектував.

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Чи актуальні зараз конспекти Лобановського? Ні. Є засоби, які і сьогодні є актуальними. Я їх бачив трохи у Анчелотті в Баварії. Дуже багато було схожого у Саккі і Лобановського. Напрямок – так. Побудова тренувального процесу – так. Режими тренувань. Правильний тренувальний процес мінімізує травматизм. Засоби – вже ні.

Коли я став з Лобановським колегою, він мені дуже допомагав. Він мені дзвонив після матчів Закарпаття і говорив: "Так, добре, хлопці біжать". Він мені говорив не як Лобановський-метр, а "Юра, ось тут молодці, а там треба те і те зробити", – поділився Калітвінцев у коментарі Вацко LIVE.

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Теги
Карло Анчелотті Карло Анчелотті Валерій Лобановський Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев Арріго Саккі Арріго Саккі
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