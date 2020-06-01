Калітвінцев пригадав, як Лобановський допомагав йому на початку тренерської кар'єри

Колишній тренер збірної України Юрій Калітвінцев пригадав, як конспектував тренування Лобановського та як легендарний наставник вплинув на його тренерську кар'єру.

Чи маю конспекти Лобановського? Звичайно. Не конспекти, а мої записи. Чим цінні мої записи: один тренер сказав, щоб я робив помітки про стан. І я робив помітки, питаючи у хлопців. Вони кажуть "важко сьогодні", і я ще свої відчуття дописував "ноги важкі". Якщо я з 18 років конспектував всіх тренерів, то напевно ж і Лобановського конспектував.

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Чи актуальні зараз конспекти Лобановського? Ні. Є засоби, які і сьогодні є актуальними. Я їх бачив трохи у Анчелотті в Баварії. Дуже багато було схожого у Саккі і Лобановського. Напрямок – так. Побудова тренувального процесу – так. Режими тренувань. Правильний тренувальний процес мінімізує травматизм. Засоби – вже ні.

Коли я став з Лобановським колегою, він мені дуже допомагав. Він мені дзвонив після матчів Закарпаття і говорив: "Так, добре, хлопці біжать". Він мені говорив не як Лобановський-метр, а "Юра, ось тут молодці, а там треба те і те зробити", – поділився Калітвінцев у коментарі Вацко LIVE.

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