"Коли ми разом з Джуліусом Агаховою, Айзеком Окоронкво і Ассане Н'Діайє приїхали зі зборів, то було цікаво, як відреагують вболівальники на появу легіонерів.

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І ось, у нас перший матч на стадіоні Шахтар після зборів, виходять три темношкірих хлопця. І тоді всі говорили: "Ось це справжні шахтарі!". Було весело.

Агахова, коли приїхав, теж була цікава історія. Був листопад місяць, ми провели тренувальне заняття, зіграли двосторонню гру. Агахова відіграв перший тайм і каже: "У мене пальці на ногах замерзли". Він відіграв тайм і пішов в роздягальню. А наступного дня їдемо на базу. Він стоїть на вулиці, а вже ж сніг випав. Температура -1, а він стоїть у бриджах, в сланцях і в курточці. І так у нього ноги не мерзли. Загалом, з ним було весело", – цитує Зубова видання Terrikon.

Нагадаємо, Агахова виступав за Шахтар з 2000 по 2007 рр. та з 2009 по 2012 рр., Окоронкво з 2000 по 2003-й, а Н'Діайє з 2001 по 2003 роки.

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