"Останнім часом від ПСЖ чекають, що ми ще до матчу маємо вигравати з рахунком 5:0. А якщо після 10 зіграних хвилин рахунок не 3:0 на нашу користь, усі кажуть: "Пффф, ось це розчарування!"

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Я вважаю це хибною думкою. Жоден клуб не може постійно перемагати. До того ж суперник створює опір, теж прагне перемоги та ускладнює наше завдання.

Коли ви приходите в ПСЖ, потрібен час на адаптацію до наявної структури, до гравців. Клуб хоче перемагати – у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Франції та Кубку країни. Нам потрібна перемога у всіх матчах. Ми зібралися в ПСЖ для того, щоб перемагати з огляду на розвинену структуру клубу та підбір виконавців", — наводить слова Почеттіно Marca.

Після 13-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а на груповому етапі ЛЧ парижани опустились на другу сходинку, пропустивши вперед Ман Сіті.

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