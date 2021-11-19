"Ось це розчарування!" – Почеттіно закликав фанів ПСЖ знизити свої очікування до команди
Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно просить часу на адаптацію для зіркових новачків паризького клубу.
"Останнім часом від ПСЖ чекають, що ми ще до матчу маємо вигравати з рахунком 5:0. А якщо після 10 зіграних хвилин рахунок не 3:0 на нашу користь, усі кажуть: "Пффф, ось це розчарування!"
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Я вважаю це хибною думкою. Жоден клуб не може постійно перемагати. До того ж суперник створює опір, теж прагне перемоги та ускладнює наше завдання.
Коли ви приходите в ПСЖ, потрібен час на адаптацію до наявної структури, до гравців. Клуб хоче перемагати – у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Франції та Кубку країни. Нам потрібна перемога у всіх матчах. Ми зібралися в ПСЖ для того, щоб перемагати з огляду на розвинену структуру клубу та підбір виконавців", — наводить слова Почеттіно Marca.
Після 13-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а на груповому етапі ЛЧ парижани опустились на другу сходинку, пропустивши вперед Ман Сіті.
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