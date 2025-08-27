"У нас було завдання чемпіонат, виграти Кубок і пробитися в групову стадію Ліги чемпіонів. З одним завданням впоралися. Можливо, не думали, що саме в груповий етап Ліги чемпіонів. Думали, що в крайньому випадку хотіли грати в Лізі конференцій. Але тепер... Я хлопцям кажу: "Ось це ми кашу заварили, звісно". Я не знаю, які завдання будуть, подивимося, я не люблю прогнози давати, я люблю тихо поступово. Нам навіть не віриться, що ми там.

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті

З ким хотілося б зустрітися в Лізі чемпіонів? Я навіть не мріяв. Але розповім таку історію. Перед грою на установці ми показали хлопцям команди, які чекають нас у загальній групі. Там самі гранди. Показали хлопцям, роздрукували і в роздягальню повісили. Мені захотілося, щоб хлопці бачили і мотивувалися. Звісно, хочеться зустрітися з клубами якомога іменитішими, тому що, можливо, таке раз у житті буває. У нас ще стадіон був би як у Глазго", – цитує Уразбахтіна Sports24.kz.

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма