Роман Зозуля зробив репост повідомлення зі сторінки благодійного фонду "Народна армія" у своєму Telegram-каналі.

Зозуля – про удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру: "Ми як завжди мусимо розраховувати тільки на себе"

"У Дніпрі пі**а. Все, куди прилетіло, – цивільні об'єкти. Перебуваючи в епіцентрі цього, виникає думка, що відчинилися ворота в пекло...

Дуже багато людей залишилося без нічого. Багато хто постраждав. Ось така вона домовленість із пі**рами. Сподіваюся вже немає ілюзій у людей і розплющаться очі! Записуйтесь на медичні курси. Вивчайте правила надання першої домедичної допомоги. Майте при собі турнікети та аптечки. Це рятує життя!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня Росія здійснила обстріл Дніпра. Внаслідок ворожої атаки 4 людини загинули, понад 20 – поранені.

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