"Ось така вона домовленість із пі**рами": Зозуля емоційно відреагував на обстріл Дніпра Росією
Колишній нападник збірної України Роман Зозуля прокоментував нещодавній удар російських окупантів по Дніпру.
Роман Зозуля зробив репост повідомлення зі сторінки благодійного фонду "Народна армія" у своєму Telegram-каналі.
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"У Дніпрі пі**а. Все, куди прилетіло, – цивільні об'єкти. Перебуваючи в епіцентрі цього, виникає думка, що відчинилися ворота в пекло...
Дуже багато людей залишилося без нічого. Багато хто постраждав. Ось така вона домовленість із пі**рами. Сподіваюся вже немає ілюзій у людей і розплющаться очі! Записуйтесь на медичні курси. Вивчайте правила надання першої домедичної допомоги. Майте при собі турнікети та аптечки. Це рятує життя!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 березня Росія здійснила обстріл Дніпра. Внаслідок ворожої атаки 4 людини загинули, понад 20 – поранені.
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