"Ось про що наша країна": Судаков зворушливо описав перемогу збірної України у Лізі націй – сильний меседж для світу
Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився щодо вирішального протистояння з албанцями у 6-му турі Ліги націй (2:1).
"Сьогоднішній вечір був значно більшим, ніж просто футбольний матч. Це нагадування світу про те, що ми вже 1000 днів протистоїмо загарбнику. Ось про що наша країна: ніколи не відступати.
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Сьогодні ми зробили це для народу України. Об’єднані, ми вистоїмо і рухаємося до плей-офф", – написав Судаков у своєму Іnstagrаm.
Збірна України здобула важливу перемогу над Албанією (2:1), реалізувавши голи Зінченка та Яремчука, і тепер продовжить боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй у перехідних матчах.
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