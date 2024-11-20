"Сьогоднішній вечір був значно більшим, ніж просто футбольний матч. Це нагадування світу про те, що ми вже 1000 днів протистоїмо загарбнику. Ось про що наша країна: ніколи не відступати.

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Сьогодні ми зробили це для народу України. Об’єднані, ми вистоїмо і рухаємося до плей-офф", – написав Судаков у своєму Іnstagrаm.

Збірна України здобула важливу перемогу над Албанією (2:1), реалізувавши голи Зінченка та Яремчука, і тепер продовжить боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй у перехідних матчах.

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