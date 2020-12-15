"Я постійно відчуваю тиск. Коли у нас були хороші відрізки в минулому сезоні, не все було прекрасно. У завершальній частині минулого літа було багато складних моментів, повірте. Не все було прекрасно і легко, не все приносило задоволення.

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Але, звичайно, коли ти перемагаєш, то формуєш інший настрій, і в такому випадку тиск полягає в тому, що треба вигравати знову. Тиск буде завжди. І ми повинні сміливо зустрічати його, боротися, і ніхто не має права здаватися. Зараз ми повинні прийняти кулі на себе, на жаль.

Ми не здобуваємо перемог в матчах, і потрібно вийти до всіх і сказати: "Ось мої груди – стріляйте в мене, у вас є таке право, тому що я не виграю". А що ще я можу зробити? Лише працювати старанніше і намагатись щось змінити, стати кращим. Так ми повинні вийти з цієї ситуації.

Чому я приймаю кулі на себе? Це природньо. Це частина роботи. Якщо немає результатів, то відповідальність на тренерові. Можна багато говорити і пояснювати, але варто вигравати матчі. Цей клуб занадто великий, щоб боротись з такою кількістю поразок. Тому – ось мої груди, стріляйте в мене", – цитує Артету Goal.com.

Додамо, що Арсенал здобув усього одне очко у 5 останніх турах АПЛ і звалився на ганебну 15 сходинку з 13 очками.

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