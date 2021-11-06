"Зрозуміло, що Динамо було втомлене після Барселони. Віддали усі сили. Десь не пощастило і вони не виграли. А сьогодні був наш день. Пощастило. Чи є така історія: як обіграти Динамо? Стартують Запорожець та Мерседес, який пішов уперед. Як Запорожцю випередити? Чекати, коли у Мерседеса проб'ється колесо. Ось воно й пробилося, а ми їх випередили.

Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чи бачив епізод з пенальті? Ще ні. Я тільки з роздягальні. Ми раділи. Зрозумійте, команди не завжди обіграють Динамо. Можна зіграти внічию і все одно радіти. Ми стоїмо на інших сходинках", – наводить слова Максимова Динамомания.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно переграла Динамо (2:1) та завдала киянам першої поразки у чемпіонаті України в поточному сезоні. "Біло-сині" з 35 очками залишились першими, а полтавці набрали 28 пунктів та закріпились на третьому місці.

Динамо програло Ворсклі у матчі УПЛ з пенальті та вилученням – історичний тріумф Максимова, дебютний гол бразильця