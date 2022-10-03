"Найвизначніша риса хорошого нападника – це терпіння. Я грав проти найкращих нападників, і коли вони зникають, тобі справді потрібно зосередитися. Кріштіану Роналду, Філіппо Індзагі – вони зникають, а потім раптово отримують шанс.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Коли ви дивитеся на Холанда, ви бачите різних гравців. Цей гол, в стилі Златана, і Роналду теж. Ви бачите найкращих, найкращих нападників в одному. Ось чому він такий небезпечний. Він мав розкіш бачити багатьох найкращих форвардів, і всі вони поміщені в одного гравця", – поділився Шмейхель в коментарі BBC.

Нагадаємо, Холанд зачарував усіх своїм перфомансом у матчі проти Манчестер Юнайтед, де оформив хет-трик та двічі асистував партнерам. Загалом, норвежець забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі в 11 іграх.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ