Ор'є знову зацікавив Мілан

Оборонець лондонського Тоттенхема Серж Ор'є повернувся до сфери зацікавлень італійського Мілана.

26-річний француз може стати на Сан-Сіро заміною Андреа Конті, повідомляє Calciomercato.

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Невпевнена гра італійського захисника на старті сезону змусила представників "россонері" повернутися до ідеї з підписанням Ор'є. Цей трансфер міг відбутися ще минулого літа, але міланці, зрештою, відмовили Пармі та Вердеру в переході Конті й вирішили дати ще один шанс вихованцю Аталанти. Тепер Ор'є може перебратися до Італії в січні.

У сезоні 2019/20 Серж Ор'є провів 2 матчі в АПЛ. Натомість в активі Андреа Конті лише 1 поєдинок у Серії А.

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