toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ор'є знову зацікавив Мілан

15:49 117 Читать на русском
Ор'є знову зацікавив Мілан
Серж Ор'є / Reuters

Оборонець лондонського Тоттенхема Серж Ор'є повернувся до сфери зацікавлень італійського Мілана.

26-річний француз може стати на Сан-Сіро заміною Андреа Конті, повідомляє Calciomercato.

Мілан може незабаром звільнити Джампаоло – тренер отримав три матчі для покращення результатів

Невпевнена гра італійського захисника на старті сезону змусила представників "россонері" повернутися до ідеї з підписанням Ор'є. Цей трансфер міг відбутися ще минулого літа, але міланці, зрештою, відмовили Пармі та Вердеру в переході Конті й вирішили дати ще один шанс вихованцю Аталанти. Тепер Ор'є може перебратися до Італії в січні.

У сезоні 2019/20 Серж Ор'є провів 2 матчі в АПЛ. Натомість в активі Андреа Конті лише 1 поєдинок у Серії А.

Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернув собі першу сходинку

blog_ava
Хавбек Спарти курйозним автоголом дупою вирішив долю Празького дербі
13:32
3205
Теги
Італія Мілан Мілан Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Андреа Конті Андреа Конті Трансфери Чемпіонату Англії Серж Ор'є Серж Ор'є Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена
    Україна — 16:292206 Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена
3
год
:
42
хв
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук