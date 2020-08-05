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Ор'є може перебратися до Італії

11:22 - Читать на русском
Ор'є може перебратися до Італії
Серж Ор'є / Reuters

Оборонець лондонського Тоттенхема Серж Ор'є готовий до переходу в італійський Мілан.

Івуарієць відкритий до переїзду на Сан-Сіро. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

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Мілан нібито зробив Ор'є головним кандидатом на підсилення правого флангу оборони. Сам 27-річний фулбек теж зацікавлений у переїзді до Серії А. Тоттенхем не чинитиме перепон трансферу, проте хоче отримати за Ор'є 20 млн євро. "Россонері" наразі сподіваються збити ціну оборонця.

У минулому сезоні Серж Ор'є провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач.

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