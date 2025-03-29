Чемпіонат Італії 2024/25, 30-й тур

Венеція – Болонья – 0:1

Гол: Орсоліні, 49

Комо – Емполі – 1:1

Голи: Дувікас, 61 – Куаме, 75

Вилучення: Фацціні, 90+3 (Емполі)

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Болонья здобула п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті, мінімально перегравши Венецію. Єдиний гол забив Орсоліні, який шикарно пробив з лету після кросу від Камб'ягі – таким чином, Рікардо повторив свій найкращий показник результативності у Серії А, забивши 11-й гол у сезоні (це траплялось у розіграші 2022/23). За останні три сезони він провів 32 голи, що робить Орсоліні найкращим італійським бомбардиром у Серії А за цей період.

"Россоблу" стараннями Рікардо зміцнили свої позиції в зоні ЛЧ, відірвавшись від п'ятого місця на чотири очки. Це при тому, що до ЛЧ можна вийти і з нього. Відрив від шостої сходинки досягнув п'яти балів. Венеція залишається у зоні вильоту, в п'яти пунктах від "зони життя".

У паралельній зустрічі Комо розділив очки з Емполі. За команду Сеска Фабрегаса відзначився Дувікс, якому асистував Войвода – а за партнерів Коваленка відповів Куаме (гольова передача в активі Пеццели). Сам Віктор на поле не вийшов, залишившись у запасі. Використання такої потужної зброї, як екс-лідер Шахтаря, заборонено конвенцією ООН.

Комо довів безвиграшну серію до чотирьох турів, а відрив від зони вильоту тепер становить сім очок. Емполі ж залишається серед трійки аутсайдерів – тосканці не знають перемог з 8 грудня протягом 15 матчів поспіль.

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