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Орлецький: Шебека використовують в брудній інформаційній війні проти ФФУ

21:26 106 Читать на русском
Орлецький: Шебека використовують в брудній інформаційній війні проти ФФУ
Василь Орлецький / Фото з соцмереж

Заступник голови Комісії з атестації делегатів ФФУ Василь Орлецький прокоментував заяву Сергія Шебека на відрахування зі складу делегатів Федерації футболу України.

Нагадаємо скандальний арбітр Сергій Шебек, який був фігурантом справ договірних матчів, надіслав лист очільнику ФФУ Андрію Павелку та представникам комітетів з проханням відрахувати його зі складу делегатів федерації. Федерація відповіла відмовою, мотивуючи рішення тим, щоб Шебек вже давно не є делегатом ФФУ.

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"Мене відверто обурюють і дивують звинувачення Сергія Шебека на адресу керівництва Федерації футболу України.

Я особисто спілкувався з Сергієм під час іспиту. І скажу відверто, у багатьох питаннях він просто "плавав", тобто був некомпетентним. Саме через це і було прийняте рішення відмовитись від його послуг у якості делегата ФФУ.

Члени комісії звернули увагу, що Шебек зараз не працює у жодній футбольній структурі. Тобто до футболу він має відношення лише як колишній арбітр.

Всі ми бачимо, яка брудна інформаційна війна ведеться проти ФФУ. Судячи з усього, тепер у ній будуть використовувати ще й Сергія Шебека та його гучні заяви, які не мають нічого спільного з реальним станом справ", – цитує Орлецького офіційний сайт ФФУ.

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Василь Орлецький ФФУ
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