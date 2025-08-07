Журналіст редакції Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро не був милостивий до гравців Роми, які програли Астон Віллі з рахунком 0:4. Лише три футболісти "джаллороссі" удостоїлися "шістки" і більше – Ель-Айнауї, Коне і Суле, який вийшов на заміну. Решта футболістів отримали від 5 до 5,5 балів.

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Артему Довбику дісталася п'ятірка з такою характеристикою: "Важко дотримуватися ритму, якщо оркестр не слідує партитурі. Однак він не робить нічого, щоб виділитися з натовпу".

В іншій колонці на сайті Д'Алессандро зазначив: "Довбик продовжує грати несинхронно, але це скоріше колективна проблема".

"П'ятірку" Д'Алессандро поставив і головному тренеру Джан П'єро Гасперіні. "Нам доведеться з'ясувати, чи доведеться йому переглянути деякі зі своїх переконань, щоб адаптуватися до Роми, або ж трансферний ринок приверне нових гравців, які підходять під його стиль гри", – зазначив журналіст.

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