Рух, як і більшість клубів УПЛ, проводить активну трансферну політику у літнє міжсезоння.

Павло Оріховський став гравцем Руху, де виступатиме під 11-м номером, інформує офіційний сайт львів'ян.

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25-річний атакувальний півзахисник підписав із "жовто-чорними" контракт на 2 роки. Можливість дебютувати за новий колектив Павло отримає 25 липня – Рух протистоятиме новачку УПЛ Металісту 1925.

До слова, Оріховський є вихованцем Динамо, але за основу зіграв лиш 7 поєдинків. Також хавбек має у своєму активі виступи за Арсенал-Київ, Чорноморець та Колос. За ковалівців у минулому сезоні Павло відіграв 25 матчів у всіх турнірах (7 голів і 2 асисти).

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