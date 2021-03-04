Оригінальний "дубль" Спінаццоли у відеоогляді матчу Фіорентина – Рома – 1:2
09:32 - Читать на русском
Фіорентина поступилася Ромі у 25 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Амаду Діавара 90’
90’ Амаду Діавара
Команди не спромоглися відкрити рахунок до перерви, але другий тайм виявився значно результативнішим. Сольний концерт влаштував Леонардо Спінаццола. Лівий латераль Роми на 48 хвилині забив у чужі ворота, а на 60-й – у свої.
Мілан завдяки пенальті на останній хвилині врятував нічию з Удінезе, Рома вирвала перемогу у Фіорентини
Три очки для "вовків" вирвав Амаду Діавара. Під завісу зустрічі гвінеєць вдало увірвався у карний майданчик і розстріляв Дронговскі. 1:2 – перемога підопічних Фонсеки, які вже 11 березня прийматимуть Шахтар в 1/8 Ліги Європи.
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