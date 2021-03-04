Команди не спромоглися відкрити рахунок до перерви, але другий тайм виявився значно результативнішим. Сольний концерт влаштував Леонардо Спінаццола. Лівий латераль Роми на 48 хвилині забив у чужі ворота, а на 60-й – у свої.

Мілан завдяки пенальті на останній хвилині врятував нічию з Удінезе, Рома вирвала перемогу у Фіорентини

Три очки для "вовків" вирвав Амаду Діавара. Під завісу зустрічі гвінеєць вдало увірвався у карний майданчик і розстріляв Дронговскі. 1:2 – перемога підопічних Фонсеки, які вже 11 березня прийматимуть Шахтар в 1/8 Ліги Європи.