Оріджі зазнав травми у матчі проти Ньюкасла

Бельгійський нападник Ліверпуля не зміг дограти матч п'ятого туру АПЛ проти Ньюкасла.

Юргену Клоппу довелося змінювати свого форварда ще в першому таймі.

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Оріджі зазнав пошкодження на 37-й хвилині гри і поступився місцем Роберто Фірміно, який згодом віддав гольову передачу на Мане. Лікарі Ліверпуля довго чаклували над 24-річним бельгійцем, перед тим як він покинув газон Енфілда, однак не змогли швидко поставити його на ноги.

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Нагадаємо, вже 17 вересня Ліверпуль розпочне свої виступи у Лізі чемпіонів 2019/20 гостьовим матчем проти Наполі.