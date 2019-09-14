Оріджі зазнав травми у матчі проти Ньюкасла

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Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватися
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Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо ЗЛіга чемпіонів — 12:38 461
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