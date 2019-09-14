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Оріджі зазнав травми у матчі проти Ньюкасла

15:51 75 Читать на русском
Оріджі зазнав травми у матчі проти Ньюкасла
Дівок Оріджі / Getty Images

Бельгійський нападник Ліверпуля не зміг дограти матч п'ятого туру АПЛ проти Ньюкасла.

28’ Садьйо Мане
40’ Садьйо Мане
72’ Мохамед Салах
 
Джетро Віллемс 7’
7’ Джетро Віллемс
28’ Садьйо Мане
40’ Садьйо Мане
72’ Мохамед Салах

Юргену Клоппу довелося змінювати свого форварда ще в першому таймі.

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Оріджі зазнав пошкодження на 37-й хвилині гри і поступився місцем Роберто Фірміно, який згодом віддав гольову передачу на Мане. Лікарі Ліверпуля довго чаклували над 24-річним бельгійцем, перед тим як він покинув газон Енфілда, однак не змогли швидко поставити його на ноги.

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Нагадаємо, вже 17 вересня Ліверпуль розпочне свої виступи у Лізі чемпіонів 2019/20 гостьовим матчем проти Наполі.

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Теги
Англія Дівок Оріджі Дівок Оріджі Ліверпуль - Ньюкасл Ліверпуль Ліверпуль
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