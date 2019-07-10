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Оріджі підписав новий контракт із Ліверпулем

20:29 335 Читать на русском
Оріджі підписав новий контракт із Ліверпулем
Дівок Оріджі / Reuters

Нападник англійського Ліверпуля Дівок Оріджі зруйнував чутки щодо свого можливого від'їзду з Енфілда в літнє трансферне вікно.

Бельгійський форвард уклав нову довготермінову угоду з "червоними", повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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"Я дуже радий можливості підписати цей контракт. Він дає поштовх перед стартом сезону та за підсумками попереднього. Тому я неймовірно щасливий", – заявив Оріджі.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 він провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Зокрема, нападник оформив дубль у неймовірному камбеку мерсисайдців проти Барселони (4:0) в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, а також забив Тоттенхему у фіналі турніру (2:0).

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Теги
Англія Дівок Оріджі Дівок Оріджі Ліверпуль Ліверпуль
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