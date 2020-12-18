Бельгієць став ціллю Вулверхемптона на зимове трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль зганьбив власного спонсора: "Хіба за це вам платять?"

"Вовки" надовго втратили Рауля Хіменеса, тому змушені шукати нового центрфорварда за скромну ціну. Імовірно, Вулверхемптон запропонує Ліверпулю варіант з орендою і викупом в кінці сезону. Transfermarkt оцінює Оріджі у 16 млн євро.

Нагадаємо, саме бельгієць оформив дубль у неймовірному камбеку мерсисайдців проти Барселони (4:0) в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19, а також забив Тоттенхему у фіналі турніру (2:0). У поточному сезоні Клопп майже не довіряє нападнику – всього 7 матчів, один гол і один асист.

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