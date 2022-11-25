Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке поділився своїми думками щодо кохання перед поєдинками на чемпіонаті світу чи інших турнірах.

"Вважаю секс перед матчами абсолютно нормальним явищем. Але якщо ти на оргії ввечері перед матчем – це не ідеальний варіант. Ну ви мене зрозуміли.

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Коли гравці в клубах, взагалі за це не переймаюся. Якщо вони це роблять, це тому, що це має хороший ефект для них. З огляду на здоровий глузд, кожен може займатися сексом зі своєю дружиною або з ким забажає. Це нормально.

Вважаю секс важливим. Коли я був футболістом, то коли міг, робив з дружиною те, що ми повинні були робити", – цитує Енріке Daily Mail.

До слова, попереду у "Фурії Рохи" поєдинок проти збірної Німеччини на ЧС-2022. Завершуватиме Іспанія груповий етап дуеллю з Японією.

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