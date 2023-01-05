Півзахисник Баварії Леон Ґорецка напоумив своїх партнерів зі збірної висловити протест проти заборони ФІФА одягати капітанські пов'язки у кольорах веселки.

Перед стартом матчу 1 туру Мундіалю проти Японії (1:2) Бундестім закрила рота руками на загальній фотографії на знак протесту проти заборони одягати капітанську пов'язку в кольорах веселки.

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Не всі гравці "манншафт" хотіли брати участь у цій акції, що призвело до розколу в роздягальні. Про це прямо заявляв директор збірної Олівер Бірхофф.

За інформацією Kicker, ініціатором цієї акції став півзахисник Баварії Леон Ґорецка. Повідомляється, що гравець, а також його PR-менеджер, стали головною рушійною силою протесту.

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