Орендований у Манчестер Юнайтед голкіпер дискваліфікований за мавпування Суареса

Воротар англійського Бертон Альбіон Кіран О'Хара, права на якого належать Манчестер Юнайтед, поплатився за свою неврівноваженість на футбольному полі.

Ірландський кіпер дискваліфікований на 6 матчів, повідомляє Sky Sports.

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Посприяв цьому інцидент у матчі 36-го туру англійської Ліги 1. Воротар в одному з епізодів поєдинку проти Пітерборо (1:1) вкусив суперника. Після матчу О'Хара відкидав свою провину, а клуб навіть намагався опротестувати підозри Футбольної асоціації. Проте, епізод зафіксували камери, тому голкіпер отримав бан.

До слова, Кіран О'Хара є вихованцем Манчестер Юнайтед, проте наразі не провів жодного поєдинку за "червоних дияволів". 23-річний ірландець постійно подорожує орендами в пошуках ігрової практики. Він вже виступав за Траффорд, Файлд, Морекамб, Стокпорт, Маклсфілд. У Бертоні О'Хара з літа 2019 року.

Нагадаємо, що подібними витівками раніше славився форвард Барселони Луїс Суарес. Уругваєць, зокрема, кусав оборонця збірної Італії Джорджо К'єлліні та центрбека Челсі Браніслава Івановіча.

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