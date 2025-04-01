– Влітку завершується дія твоєї орендної угоди. Чи хотів би ти продовжити свої виступи в Карпатах?

– Так, так, я дуже щасливий тут, і мої агенти – люди, які займаються моєю кар'єрою – знають це. Керівництво клубу теж це знає. Так, я хотів би продовжити свої виступи в Україні. Я розумію, що є проблема з тим, що я орендований в Атлетіка гравець.

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Але в будь-якому випадку, це вирішувати їм. Керівництво клубу, мої агенти – вони розберуться з цим питанням, а я просто буду зосереджений на своїй роботі на полі, – сказав Бруніньйо в інтервʼю прес-службі Карпат.

24-річний бразилець належить Атлетіко Мінейро, а за Карпати виступає на правах оренди. Орендна угода гравця чинна до літа 2025 року. У цьому сезоні він провів 17 матчів, забив 7 голів і віддав 1 асист.

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