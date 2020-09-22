Український захисник московського Динамо Іван Ордець прокоментував виліт своєї команди з Ліги Європи після поразки від тбіліського Локомотива (1:2).

"Після таких ігор важко щось говорити. Намагалися не читати пресу. Самі прекрасно все розуміли. Програли команді, яка свідомо слабша за нас.

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Вийшли на поле і програли, хоча жодної недооцінки не було. 100 відсотків – це найганебніша поразка у моїй кар'єрі.

Бачив банер уболівальників на грі з Ахматом (фанати вивісили іронічний напис: "Дякуємо за євросезон" – прим.), але намагався не зациклюватися на цьому і рухатися далі", – сказав Ордець у коментарі виданню Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, московське Динамо у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді поступилось тбіліському Локомотиву (1:2) і вилетіло з подальшого розіграшу турніру. Ордець весь матч провів в основі, ще один українець – Даниїл Лісовий – з'явився на полі після перерви.

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