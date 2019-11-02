Ордець забив дебютний гол за московське Динамо – українець врятував команду від поразки

Україна — 16:03 184
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Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛ
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Вест Хем – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко в основіАнглія — 16:01 188
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Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 3900
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Ворскла – Десна: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:30 287