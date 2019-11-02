Ордець забив дебютний гол за московське Динамо – українець врятував команду від поразки

Колишній захисник донецького Шахтаря Іван Ордець забив дебютний гол в чемпіонаті Росії.

Український захисник вийшов в основі московського Динамо на матч 15-го туру російської Прем'єр-ліги проти Ахмата.

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"Синьо-білі" пропустили гол з пенальті на 43-й хвилині. В другому таймі московська команда залишилася в меншості – червону картку отримав Каборе.

Ордець відзначився на 93-й хвилині матчу. Українець пішов у штрафний майданчик суперника на подачу кутового. Його удар головою після навісу Рауша допоміг Динамо уникнути поразки. Матч завершився внічию – 1:1.

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