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Ордець: Вдалим виступом у Лізі Європи треба довести, що Шахтар гідний грати у Лізі чемпіонів

09:35 16 Читать на русском
Ордець: Вдалим виступом у Лізі Європи треба довести, що Шахтар гідний грати у Лізі чемпіонів
Іван Ордець / фото О. Осипова

Захисник Шахтаря Іван Ордець оцінив виступи "гірників" у 2018 році.

"Оцінити виступи Шахтаря у 2018 році? У чемпіонаті, на мій погляд, команда виступила відмінно. У Лізі чемпіонів, думаю, могли виступити краще. Мені здається, трохи не пощастило. Гру демонстрували хорошу, але трохи не вистачило. Тепер треба доводити в Лізі Європи вдалим виступом, що ми були гідні продовжувати виступи і в Лізі чемпіонів.

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Айнтрахт? Прекрасно розуміємо, який суперник нам дістався. Команда грає в силовий і швидкісний футбол. Думаю, Айнтрахт теж нагадує чимось Хоффенхайм, тільки пропускає менше. Тому в будь-якому випадку нас чекають складні матчі", – цитує Ордеця Команда№1.

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Теги
Іван Ордець Іван Ордець Шахтар Шахтар Ліга Європи
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