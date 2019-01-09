Ордець: Вдалим виступом у Лізі Європи треба довести, що Шахтар гідний грати у Лізі чемпіонів

Захисник Шахтаря Іван Ордець оцінив виступи "гірників" у 2018 році.

"Оцінити виступи Шахтаря у 2018 році? У чемпіонаті, на мій погляд, команда виступила відмінно. У Лізі чемпіонів, думаю, могли виступити краще. Мені здається, трохи не пощастило. Гру демонстрували хорошу, але трохи не вистачило. Тепер треба доводити в Лізі Європи вдалим виступом, що ми були гідні продовжувати виступи і в Лізі чемпіонів.

Кулач може повернутися у Шахтар

Айнтрахт? Прекрасно розуміємо, який суперник нам дістався. Команда грає в силовий і швидкісний футбол. Думаю, Айнтрахт теж нагадує чимось Хоффенхайм, тільки пропускає менше. Тому в будь-якому випадку нас чекають складні матчі", – цитує Ордеця Команда№1.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі