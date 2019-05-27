Ордець: Моя доля вирішиться у найближчі 2-3 дні

Захисник Шахтаря Іван Ордець прокоментував перемогу над Маріуполем (4:0) та ситуацію навколо контракту з "гірниками", який закінчується в кінці поточного сезону.

"Ми були вмотивовані, адже багато хлопців так часто не грають, і їм дали шанс і вони показали, що заслуговують на те, щоб перебувати в такому клубі, як Шахтар. Багато м'ячів забили, ще могли забивати.

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Майбутнє? Питання ще не закрите. Думаю, в найближчі 2-3 дні буде відомо, де я буду. Хотів би, звичайно, залишитися в Шахтарі", – наводить слова Ордець Footboom.

Нагадаємо, що Ордець повернувся на поле після важкої травми. Гра з Маріуполем стала лише другою у цьому сезоні для захисника "гірників".

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