Ордець: Майже весь сезон переслідували травми, хочеться скоріше забути цей період

Захисник Шахтаря Іван Ордець підбив підсумки року, що минає.

"Для мене рік вийшов неоднозначним. Звичайно, найбільш пам'ятною і важливою подією стало народження дитини. А якщо говорити про футбол, то майже весь сезон переслідували травми, хочеться скоріше забути цей період.

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Уже почуваю себе набагато краще. Тренери і фізіотерапевти дали програму, займаюся по ній у відпустці, підтримую форму. Але поки працюю без м'яча, сподіваюся, після Нового року буду тренуватися в повну силу.

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Айнтрахт? Добротна команда, з якою буде дуже важко грати. Німці показали відмінні результати в своїй групі. Нам потрібно добре попрацювати на зборах, якісно підготуватися і прагнути до перемоги", – цитує Ордеця офіційний сайт Шахтаря.