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Ордець: Конкуренти підсилюються, але Шахтар теж має хороший склад

19:16 5 Читать на русском
Ордець: Конкуренти підсилюються, але Шахтар теж має хороший склад
Іван Ордець / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Іван Ордець прокоментував підготовку до сезону 2017/2018.

"Під час сніданку команда привітала з Днем народження. Хлопці побажали здоров’я, успіхів у кар’єрі. Звісно, зателефонували батьки, брати, сестри, дуже приємно чути теплі слова! Найбільш незвичний день народження був торік, коли ми приїхали зі зборів і дружина сказала мені, що вагітна. Наразі він найприємніший у моєму житті.

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До старту сезону лишається кілька тижнів. Гадаю, майбутній чемпіонат буде ще важчим. Конкуренти посилюються, усі намагаються грати в найкращий футбол. Проте й у нас відмінний склад! Упевнений, новачки і ті, хто повернувся з оренди, себе неодмінно виявлять", – цитує Ордеця офіційний сайт Шахтаря.

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