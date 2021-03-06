"Не варто стверджувати після двох поразок, що у "гірників" криза. Команда зустрічалася з сильним суперником – із Зорею, а в Кубку (з Агробізнесом 0:1 – прим.) була ротація складу. Виносити якісь вироки по грі Шахтаря зараз не варто.

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Команда і футболісти повинні правильно відреагувати на дві поразки, будуть зроблені правильні висновки, в грі з Олімпіком "гірники" виправляться. Олімпік – міцний горішок, буде грати на контратаках. Але все одно Шахтар є беззаперечним фаворитом. До кінця чемпіонату залишилося 10 турів, тому відступати донеччанам вже нікуди", – цитує Орбу Команда 1.

До слова, сьогодні, 6 березня, підопічні Луїша Каштру зіграють з Олімпіком. Це буде генеральна репетиція перед першим поєдинком з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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