Орбу закликав не "ховати" Шахтар після двох поразок поспіль
Колишній гравець Шахтаря Геннадій Орбу заявив, що донецький клуб зможе скоро оговтатись від нетривалої негативної серії.
"Не варто стверджувати після двох поразок, що у "гірників" криза. Команда зустрічалася з сильним суперником – із Зорею, а в Кубку (з Агробізнесом 0:1 – прим.) була ротація складу. Виносити якісь вироки по грі Шахтаря зараз не варто.
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Команда і футболісти повинні правильно відреагувати на дві поразки, будуть зроблені правильні висновки, в грі з Олімпіком "гірники" виправляться. Олімпік – міцний горішок, буде грати на контратаках. Але все одно Шахтар є беззаперечним фаворитом. До кінця чемпіонату залишилося 10 турів, тому відступати донеччанам вже нікуди", – цитує Орбу Команда 1.
До слова, сьогодні, 6 березня, підопічні Луїша Каштру зіграють з Олімпіком. Це буде генеральна репетиція перед першим поєдинком з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи.
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