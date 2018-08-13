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Орбу: Шахтар недооцінив Ворсклу

13:10 416 Читать на русском
Орбу: Шахтар недооцінив Ворсклу
Геннадій Орбу / фото з соцмереж

Колишній гравець Шахтаря Геннадій Орбу прокоментував перемогу "гірників" у матчі з Ворсклою (4:1).

"Звичайно, перший тайм з Ворсклою Шахтар зіграв вкрай невдало. За рахунку 0:1 у полтавчан був ще один гольовий момент, але гості його не реалізували. Якби рахунок став 0:2, "гірникам" було б складніше врятувати гру.

Шахтар – Ворскла – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Але після перерви Шахтар увімкнувся і ми вже побачили швидкості та гольові моменти від Шахтаря. Чому не вийшов перший тайм у донеччан? Напевно, "гірники" не зовсім правильно налаштувались на Ворсклу. Тому перший тайм не вийшов і довелося в перерві в роздягальні переглянути ставлення до матчу", – розповів Орбу в коментарі Команда1.

Відзначимо, Шахтар після першого тайму програвав Ворсклі з рахунком 0:1.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
Матч завершено
4 : 1
Ворскла
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Теги
Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла Геннадій Орбу Шахтар - Ворскла
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