Орбу: Шахтар недооцінив Ворсклу

Колишній гравець Шахтаря Геннадій Орбу прокоментував перемогу "гірників" у матчі з Ворсклою (4:1).

"Звичайно, перший тайм з Ворсклою Шахтар зіграв вкрай невдало. За рахунку 0:1 у полтавчан був ще один гольовий момент, але гості його не реалізували. Якби рахунок став 0:2, "гірникам" було б складніше врятувати гру.

Шахтар – Ворскла – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Але після перерви Шахтар увімкнувся і ми вже побачили швидкості та гольові моменти від Шахтаря. Чому не вийшов перший тайм у донеччан? Напевно, "гірники" не зовсім правильно налаштувались на Ворсклу. Тому перший тайм не вийшов і довелося в перерві в роздягальні переглянути ставлення до матчу", – розповів Орбу в коментарі Команда1.

Відзначимо, Шахтар після першого тайму програвав Ворсклі з рахунком 0:1.

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