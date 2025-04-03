"Оптимізм витає в повітрі": ЗМІ розкрив проблему Куртуа з травмою – Анчелотті молиться
Карло Анчелотті сподівається, щоб воротар Реала Тібо Куртуа встиг відновитися до матчу Ліги чемпіонів з Арсеналом.
Бельгійський воротар уже пропустив три матчі – один за збірну і два за клуб. Як інформує Relevo, на клубній базі у Вальдебебасі оптимізм щодо повернення Куртуа у ворота витає в повітрі.
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Проблема виникла через те, що коліно Куртуа не відновилося повністю після травми меніска. За даними різних джерел, воротар звик грати з деяким дискомфортом, який періодично посилюється. Він усвідомив цю нову реальність і навчився бути відповідальним, відпочиваючи тоді, коли його тіло цього просить.
У цьому випадку з коліна витекла рідина через розрив кісти. Запалення досягло литкового м'яза, спричиняючи сильніший біль, ніж зазвичай. Під наглядом лікарів і фізіотерапевтів клубу Тібо проходить курс лікування, який, як він сподівається, дасть йому змогу відновитися до гри з Арсеналом.
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