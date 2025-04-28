За підсумками 34 туру Серії А Наполі обігнав Інтер і вийшов на перше місце в турнірній таблиці.

Аналітична платформа Opta прогнозує, що Наполі стане чемпіоном Італії в сезоні 2024/25. Команда Антоніо Конте зуміла скористатися поразкою Інтера в матчі з Ромою (0:1) і вийшла на "чисте" перше місце в турнірній таблиці. Тепер, за чотири тури до завершення першості, "адзуррі" випереджають Інтер на три очки.

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За даними Opta, ймовірність чемпіонства Наполі зараз становить 81,3%. Шанси Інтера на виграш Скудетто оцінюються лише в 18,7%, хоча ще перед 34-м туром суперкомп'ютер віддавав перевагу саме міланській команді (55,8%).

Наполі залишилося зіграти з Лечче, Дженоа, Пармою і Кальярі, а Інтеру доведеться зустрітися з Вероною, Торіно, Лаціо і Комо.