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Опосум став зіркою футбольного матчу в Мексиці – ним вже зацікавилась Баварія

12:51 181 Читать на русском
Опосум став зіркою футбольного матчу в Мексиці – ним вже зацікавилась Баварія
Jarochito / фото із соцмереж

Під час матчу вищого дивізіону чемпіонату Мексики Веракрус – Пуебла (0:1) на поле вибіг опосум.

Поява тваринки призвела до зупинки гри, а на мексиканському телебаченні опосума визнали найкращим гравцем поєдинку.

Природжений бомбардир – син Мессі епічно розбив телефон, коли його знімали на відео

При цьому був проведений аналіз його дій: Jarochito (таке прізвисько отримав опосум. – прим. Футбол 24) провів на полі 5 хвилин і пробіг 50 метрів. Наразі тварина проходить лікування: на відео помітно, що опосум має проблеми з пересуванням.

Ним вже зацікавилася мюнхенська Баварія. "Ми можемо підтвердити інтерес нашого скаута до "Jarochito", незважаючи на його травму. Якнайшвидшого одужання", – такий запис з'явився в офіційному твіттері німецького клубу.

Теги
Баварія Баварія футбольні курйози Відеоновини Світ
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