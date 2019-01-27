Опосум став зіркою футбольного матчу в Мексиці – ним вже зацікавилась Баварія

Під час матчу вищого дивізіону чемпіонату Мексики Веракрус – Пуебла (0:1) на поле вибіг опосум.

Поява тваринки призвела до зупинки гри, а на мексиканському телебаченні опосума визнали найкращим гравцем поєдинку.

Природжений бомбардир – син Мессі епічно розбив телефон, коли його знімали на відео

При цьому був проведений аналіз його дій: Jarochito (таке прізвисько отримав опосум. – прим. Футбол 24) провів на полі 5 хвилин і пробіг 50 метрів. Наразі тварина проходить лікування: на відео помітно, що опосум має проблеми з пересуванням.

Yes, this is a possum invading a Liga MX match. And yes the analysis is in-depth. And yes it won Man of the Match. #ILoveThisGame pic.twitter.com/gjD6N133Ap — Kambi Thandi (@chikayne) January 26, 2019

Ним вже зацікавилася мюнхенська Баварія. "Ми можемо підтвердити інтерес нашого скаута до "Jarochito", незважаючи на його травму. Якнайшвидшого одужання", – такий запис з'явився в офіційному твіттері німецького клубу.