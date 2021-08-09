Ще у матчі проти Вереса 1 серпня Мірча Луческу не був присутнім на тренерському містку Динамо. Згодом стало відомо, що румунському фахівцеві зробили операцію – йому видалили кисту.

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За інформацією румунського порталу Playtech, у Луческу була так звана пілонідальна кіста – мішечок з рідиною, яка накопичувалася поблизу куприка. Цей мішок з рідиною може призвести до зараження, що і змусило лікарів провести операцію якомога швидше. Процедура тривала лише 8 хвилин.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже кілька матчів не може перебувати на лаві для запасних через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі заборонили фахівцю летіти разом з командою на поєдинки проти Фенербахче та Зорі.

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