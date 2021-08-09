Операція Луческу тривала лише 8 хвилин – відомі деталі
Наразі небезпеки здоров'ю головного тренера Динамо немає. Мірчі Луческу потрібно просто завершити реабілітацію.
Ще у матчі проти Вереса 1 серпня Мірча Луческу не був присутнім на тренерському містку Динамо. Згодом стало відомо, що румунському фахівцеві зробили операцію – йому видалили кисту.
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За інформацією румунського порталу Playtech, у Луческу була так звана пілонідальна кіста – мішечок з рідиною, яка накопичувалася поблизу куприка. Цей мішок з рідиною може призвести до зараження, що і змусило лікарів провести операцію якомога швидше. Процедура тривала лише 8 хвилин.
Нагадаємо, Мірча Луческу вже кілька матчів не може перебувати на лаві для запасних через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі заборонили фахівцю летіти разом з командою на поєдинки проти Фенербахче та Зорі.
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