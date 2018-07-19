Опанасенко: Рішення про перехід в Коньяспор прийняв швидко

Вже екс-півзахисник Зорі Євген Опанасенко розповів про свій перехід у турецький Коньяспор та подякував Зорі.

"Зоря залишається дуже важливим клубом в моєму серці. Саме звідси я зробив крок в інший чемпіонат і сподіваюсь, що цей крок був правильним. З Зорею я виграв перші медалі, брав участь в єврокубках. Атмосфера і колектив тут просто чудові. Бажаю команді успіхів в майбутньому.

Опанасенко підписав контракт із Коньяспором

Мені здається зараз в Зорі підібрана дуже сильна команда. Ми бачимо поєднання досвіду та молодості, тому вболіватиму за хлопців і, по можливості, дивитися матчі. Щиро бажаю пробитися в груповий етап Ліги Європи, що дуже важливо для Зорі.

Якщо чесно, рішення прийняв швидко. Мені 27 років. Старим я себе не вважаю, але потрібно рухатися далі, пробувати щось нове.

Опанасенко: Хочу допомогти Коньяспору повернутися в єврокубки

Потрібно постаратися якомога швидше влитися в колектив, закріпитися в стартовому складі, показувати свою гру і досягати з командою високих результатів", – цитує Опанасенка прес-служба Зорі.

Нагадаємо, Опанасенко підписав контракт з Коньяспором терміном на два роки з можливістю пролонгації ще на рік.