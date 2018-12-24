Опанасенко: Хочу стати основним гравцем Коньяспора та потрапити у єврокубки

Український захисник Коньяспора Євген Опанасенко озвучив завдання на сезон.

"Завдання нам не озвучували, але, думаю, всім би хотілося потрапити в єврокубки. Однак зробити це буде не просто, щільність в турнірній таблиці дуже серйозна.

Наші за кордоном: Кравець і Гладкий нагадують про себе, продуктивний Яремчук, скандали і неспокій у Сербії та Греції

Якщо не помиляюся, то один тур назад різниця в очках між другим і дев'ятим місцем становила три пункти.

Я поки думаю про те, як би швидше стати основним гравцем своєї команди", – розповів футболіст порталу Команда 1.

В поточному сезоні Опанасенко взяв участь лише у 4 матчах. Після 16 турів Коньяспор має в активі 24 очки та перебуває на 8 місці, від зони єврокубків команду українця відділяє лише 5 очок.