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Опанасенко: Футбол в Туреччині досить високого класу, всі намагаються грати для глядачів

11:05 58 Читать на русском
Опанасенко: Футбол в Туреччині досить високого класу, всі намагаються грати для глядачів
Євген Опанасенко / Фото: Коньяспор

Захисник Коньяспора Євген Опанасенко розповів про адаптацію в новому чемпіонаті.

"Так, я майже не грав, оскільки розумів, що час до нового року піде на адаптацію. Тому поки все нормально.

Перший наставник, який був в команді, не називав ніяких причин. Але мені це і не особливо потрібно було. Будь я сильніше конкурентів, грав би. Принаймні, я в це вірю.

Футбол в Туреччині досить високого класу. Але що мені подобається найбільше, так це те, що тут команди намагаються грати швидко, у відкритий футбол, забивається багато голів. Всі намагаються грати для глядачів, яких дуже багато приходить на стадіон", – сказав Опанасенко порталу Команда 1.

У новій команді екс-захисник Зорі зіграв лише 4 матчі.

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Теги
Євген Опанасенко Євген Опанасенко Туреччина Коньяспор Коньяспор
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