Бразильський хавбек Ювентуса Дуглас Луїс не прибув на передсезонне тренування клубу 24 липня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. У Турині вже готують дисциплінарну відповідь на таку поведінку бразильця, який, за даними інсайдерів, може залишити команду найближчим часом.

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Нагадаємо, Дуглас Луїс перебрався до Ювентуса влітку 2024 року з Астон Вілли – трансфер обійшовся "б’янконері" в 50 мільйонів євро. Угода частково була зумовлена бажанням англійського клубу виконати фінансові вимоги Прем’єр-ліги, пов’язані з правилами прибутковості та стабільності.

Тепер же зникнення Луїса з тренувального процесу може свідчити про бажання гравця змінити команду – як з фінансових, так і спортивних міркувань. Повідомлялось, що Манчестер Юнайтед, Лідс та Ноттінгем Форест цікавляться бразильським півзахисником.

В складі Ювентуса Луїз провів 27 матчів, у яких відзначився 2 асистами. Transfermarkt оцінює Луїза в 30 мільйонів євро. Контракт гравця з Ювентусом чинний до 2029 року.

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