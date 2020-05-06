Динамівець Жерсон Родрігес похвалився годинником за понад 600 тисяч гривень – ефектні кадри

Жерсон Родрігес непогано піднявся у київському Динамо. Орендований у турецький Анкарагюджю гравець збірної Люксембургу розжився розкішним аксесуаром Rolex з діамантами.

Микола Морозюк якось обурився, що легіонери Динамо заробляють разів у 8 більше за українців. Схоже, щось у цьому є. Принаймні футболісти, які можуть грати за збірну України, аж такими коштовними аксесуарами не дуже хваляться. А ось Жерсон удруге за останні тижні показав усім, як на його руці красується Rolex Full Diamond Ice вартістю майже 19 тисяч євро або понад 650 тисяч гривень.

Андронов: Чому тренери Динамо залишали Жерсона Родрігеса у першій команді, якщо він приходив п'яним на тренування?

Спочатку на відео у сторіс Інстаграму, а потім і фото. Вінгер, який сам визнав, що в Києві надто багато часу приділяв розвагам, а не роботі, не встояв перед ще однією спокусою.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес 2 мільйони євро своєї трансферної вартості окупив лише двома забитими м'ячами в чемпіонаті України. В оренді ж за клуб турецької Суперліги приніс значно більше користі – 3 голи і 2 асисти, хоча зіграв на 5 матчів менше.

Гравець збірної Люксембургу може залишитися у першості Туреччині, де на нього претендують кілька клубів. Раніше була інформація, що для цього потрібно лише викупити контракт у киян за 5 млн євро.

Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині