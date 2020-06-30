Опальний форвард Динамо знову радикально змінив імідж і зробив багатозначне послання

Фран Соль змінює зачіски навіть частіше, ніж забиває голи за Динамо. Форвард, який все рідше отримує шанси в київському клубі, вважає, що заслуговує більшого.

Іспанець, якого дуже хотів насамперед Олександр Хацкевич, але після травми плеча припинив довіряти і сам білоруський тренер. Фран Соль може отримувати приблизно 1 мільйон євро у Києві, хоч Ігор Суркіс гаряче заперечував цю неофіційну інформацію, яка пішла з нідерландських ЗМІ. Може, дійсно перебільшення, але мотивація президента зрозуміла в будь-якому разі – в колективі не так багато мільйонерів, а тут людина, яка забила 1 гол і двічі допомогла відзначитися партнерам, провівши 591 хвилину за сезон у всіх турнірах і лише 16 після відновлення Прем'єр-ліги.

Соль пояснив причини своїх невдач у Динамо

За період карантину вихованець Реала набрав пристойну гору м'язів. Партнер Беньямін Вербіч навіть відзначив це у коментарях під його фото в Інстаграмі, проявивши своє знання іспанської: "El fuerteee" (силач у перекладі).

"Тому що сила ніколи не є слабкістю", – після 7-ї поразки його команди в сезоні УПЛ Соль загадково підписав чергове відео зі своїх напружених тренувань. У розмові з мадридською газетою AS перед рестартом чемпіонату України Фран запевнив, що забив би багато голів у Прімері.

Тож не дивно, що він вподобав і коментар уболівальника Динамо: "Чому не було на грі з Десною? Вас не вистачало". Цікаво, що іспанський нападник став єдиним, хто поїхав у Чернігів, але не потрапив у заявку. Хоча зараз усіх форвардів київського клубу прийнято нещадно критикувати за будь-який втрачений момент, пробачаючи аналогічні помилки всім іншим.

На фоні недовіри від тренерського штабу Олексія Михайличенка Соль вирішив ще й зачіску суттєво оновити.

А потім ще й трохи вдарився в буддизм. Схоже, в такій важкій ситуації, коли практично нічого не виходить в іграх за Динамо, філософія і цитати Далай Лами підходять максимально: "Що мене здивувало в західній людині? Спочатку вона жертвує своїм здоров'ям для того, щоб заробити гроші. Потім витрачає гроші на відновлення здоров'я. При цьому вона настільки турбується про своє майбутнє, що ніколи не насолоджується сьогоденням. У результаті вона не живе ні в сьогоденні, ні в майбутньому. Вона живе так, ніби ніколи не помре, а вмираючи, шкодує про те, що не жила".

Соль визначився зі своїм майбутнім у Динамо – іспанця сватали в серйозні клуби