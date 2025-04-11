Жахлива трагедія сталася в Нью-Йорку. Під час прогулянки на гелікоптері загинула сім'я очільника іспанської філії Siemens Агустіна Ескобара. Разом з ним на борту перебували троє дітей та його дружина. Про це повідомляє Marca.

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Гелікоптер розлетівся на частини у повітрі, а потім упав у річку. Очевидці кажуть, що в нього відірвалися пропелер і хвіст.

Дружина Ескобара Мерсе Кампрубі була онукою екс-президента Барселони Агусті Монталя Кости. Він очолював "кулес" з 1969 по 1977 рік і був ініціатором підписання Йохана Кройфа. Під керівництвом Агусті Монталя Кости Барселона здобула титул чемпіона Іспанії у сезоні 1973/74.

Прадідом Мерсе Кампрубі був Агустін Монталь Галобарт, іспанський підприємець, який також очолював "блаугранс" у період між 1946 та 1952 роками.

Крім того, брат Мерсе Кампрубі, Жоан, був кандидатом в президенти Барселони у 2024 році.

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