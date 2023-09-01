Своїх суперників на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 отримає луганська Зоря, а також українські легіонери: Богдан Михайліченко (хорватське Динамо), Ігор Пластун (болгарський Лудогорець), Ігор Харатін (польська Легія). Відзначимо, що не пройшли плей-офф кваліфікації третього за статусом єврокубка відразу дві наші команди. Динамо програло Бешикташу, залишившись без групового етапу вперше за 18 сезонів. СК Дніпро-1 став першим клубом, що не пройшов жодного кваліфай-раунду в 3 різних єврокубкових турнірах за один сезон. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛК дивіться на MEGOGO Футбол Перший і в цій новині, оновлюючи сторінку.

Результати жеребкування Ліги Європи – група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль

Кошик 1

Айнтрахт (GER)

Динамо Загреб (CRO)

Брюгге (BEL)

Алкмаар (NED)

Гент (BEL)

Фенербахче (TUR)

Лілль (FRA)

Ференцварош (HUN)

Кошик 2

ПАОК (GRE)

Слован Братислава (SVK)

Маккабі Тель-Авів (ISR)

Вікторія Пльзень (CZE)

Астон Вілла (ENG)

Лудогорець (BUL)

Фіорентина (ITA)

Буде-Глімт (NOR)

Кошик 3

Генк (BEL)

Зоря (UKR)

Астана (KAZ)

Бешикташ (TUR)

ГІК (FIN)

Легія (POL)

Спартак Трнава (SVK)

Олімпія Любляна (SVN)

Кошик 4

Зріньскі (BIH)

Клаксвік (FRO)

Абердін (SCO)

Чукарічкі (SRB)

Лугано (SUI)

Брейдаблік (ISL)

Нордшелланд (DEN)

Балкани (KOS)