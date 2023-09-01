Онлайн-трансляція жеребкування Ліги конференцій – Зоря та інші українці отримають суперників
Сьогодні, 1 вересня, в Монако відбувається церемонія визначення складу груп в ЛК 2023/24. Онлайн-трансляція і результати жеребкування Ліги конференцій – на "Футбол 24".
Своїх суперників на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 отримає луганська Зоря, а також українські легіонери: Богдан Михайліченко (хорватське Динамо), Ігор Пластун (болгарський Лудогорець), Ігор Харатін (польська Легія). Відзначимо, що не пройшли плей-офф кваліфікації третього за статусом єврокубка відразу дві наші команди. Динамо програло Бешикташу, залишившись без групового етапу вперше за 18 сезонів. СК Дніпро-1 став першим клубом, що не пройшов жодного кваліфай-раунду в 3 різних єврокубкових турнірах за один сезон. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛК дивіться на MEGOGO Футбол Перший і в цій новині, оновлюючи сторінку.
Результати жеребкування Ліги Європи – група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль
Кошик 1
Айнтрахт (GER)
Динамо Загреб (CRO)
Брюгге (BEL)
Алкмаар (NED)
Гент (BEL)
Фенербахче (TUR)
Лілль (FRA)
Ференцварош (HUN)
Кошик 2
ПАОК (GRE)
Слован Братислава (SVK)
Маккабі Тель-Авів (ISR)
Вікторія Пльзень (CZE)
Астон Вілла (ENG)
Лудогорець (BUL)
Фіорентина (ITA)
Буде-Глімт (NOR)
Кошик 3
Генк (BEL)
Зоря (UKR)
Астана (KAZ)
Бешикташ (TUR)
ГІК (FIN)
Легія (POL)
Спартак Трнава (SVK)
Олімпія Любляна (SVN)
Кошик 4
Зріньскі (BIH)
Клаксвік (FRO)
Абердін (SCO)
Чукарічкі (SRB)
Лугано (SUI)
Брейдаблік (ISL)
Нордшелланд (DEN)
Балкани (KOS)